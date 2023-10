Mulher morre afogada após pular de barco em movimento em lago em MT

A empresária Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada na tarde de ontem durante um passeio de barco no Lago do Manso, na cidade de Chapada dos Guimarães (MT).

O que aconteceu:

Elaine se afogou durante um passeio no Lago do Manso, em Chapada dos Guimarães (MT), e morreu no local. Ela e uma testemunha tinham passado o dia no lago, em um barco.

Em certo momento, a embarcação apresentou um defeito no motor e teve de ser guinchada.

Após amarrar uma corda em sua cintura, Elaine pulou na água com o barco em movimento, enquanto era levado pelo guincho. Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, ela se desequilibrou com as ondas e acabou se afogando.

A testemunha tentou socorrer a mulher, mas não conseguiu. O corpo foi encaminhado ao IML de Goiás.