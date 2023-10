Mulher que mandou matar o pai é condenada a 19 anos pela morte do assassino

Do UOL, em São Paulo

A Justiça de Minas Gerais condenou Ivonete Teixeira Portilho, de 56 anos, a 19 anos e três meses de prisão, em regime fechado inicialmente, pela morte do homem que matou o pai dela.

O que aconteceu:

O julgamento de Ivonete Teixeira Portilho chegou ao fim na noite da quinta-feira (19), segundo o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

Ela foi julgada pela morte de Mateus Ribeiro Ferreira, 22. Ele é apontado como o assassino do pai de Ivonete, a mando dela.

Mateus Ribeiro Ferreira foi morto a tiros em junho 2014, em uma emboscada, após cobrar de Ivonete o pagamento pelo crime.

O pai da ré, Francisco Portilho, de 69 anos, foi assassinado em junho de 2013. Segundo a investigação, o crime foi premeditado pela filha, que tinha interesse na herança da família.

A polícia chegou a comprovar ligações telefônicas entre Ivonete e Mateus no dia do assassinato do pai dela. Apontada como mandante, a mulher já havia sido condenada e cumpria a pena em regime condicional.

Ela nega o crime. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Ivonete. O espaço segue aberto para manifestação.