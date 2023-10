Moody's reafirma rating do Reino Unido em Aa3, mas eleva perspectiva a estável

A Moody's afirmou nesta sexta-feira, 20, os ratings Governo do Reino Unido em Aa3, e alterou a perspectiva de negativa para estável, motivada pela previsibilidade política retomada no país, e por uma política fiscal eficaz.

"Consideramos o compromisso com a prudência fiscal uma consideração de governança no âmbito da sua estrutura ESG", afirma a agência de classificação de risco, justificando a mudança da perspectiva, depois de afirmar que espera continuidade no plano fiscal de médio prazo do país, com a fiscalização de um gabinete independente, o que dá maior credibilidade ao cenário do Reino Unido.

O rating foi mantido sustentado pela resiliência econômica do país, com economia "rica, competitiva e diversificada, apesar de a eficácia da formulação de políticas econômicas e fiscais ter diminuído nos últimos anos". A Moody's espera também que a dívida pública do Reino Unido se mantenha ao redor de 100% do Produto Interno Bruto (PIB).