Metrô de SP diz que resolveu falha da linha azul após 3 h de lentidão

Do UOL, em São Paulo

A linha 1-azul do Metrô de SP operou com velocidade reduzida por três horas na manhã de hoje. A falha também impactou o funcionamento das linhas 2-verde e 3-vermelha.

O que aconteceu:

Uma falha no sistema de sinalização dos trens causou lentidão entre as estações Luz e Tucuruvi da linha 1-azul. O problema foi identificado no início da operação, às 4h40.

O Metrô informou que a circulação de trens foi normalizada às 7h55. "O problema no sistema de sinalização foi resolvido. As restrições de embarque também foram retiradas".

O problema na linha azul também provocou atraso e lentidão nas linhas 2-verde e 3-vermelha. O Metrô diz que a operação de todo o sistema já foi normalizada.

No início da manhã, usuários encontraram catracas bloqueadas em algumas estações da linha azul. No período, o Metrô liberou a circulação de 20 ônibus do Paese para passageiros que precisam fazer o trajeto entre Luz e Tucuruvi.

Linha azul do @metrosp_oficial fechada nessa sexta feira.

Até agora o Paese não chegou e não tem previsão de retorno.

Pq não tem ninguém falando sobre isso ? pic.twitter.com/ZpVWsWQwCT -- Fernanda Vilarinho (@fervilarinho7) October 20, 2023

Passageiros também reclamaram do tempo de parada entre as plataformas.

@metrosp_oficial em velocidade reduzida e maior tempo de parada há mais de meia hora, plataforma lotada, catraca fechada e no site diz que não há declaração de ocorrência.... -- Chris (@chrisbpenna) October 20, 2023