Maioria dos israelenses culpa Netanyahu por não evitar ataque do Hamas, diz pesquisa

Cerca de 80% dos israelenses acreditam que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve assumir a responsabilidade pelas falhas de segurança expostas pelo devastador ataque do grupo militante palestino Hamas a Israel em 7 de outubro, segundo uma pesquisa do jornal Ma'ariv publicada nesta sexta-feira.

O chefe do Estado-Maior do Exército, o chefe da inteligência militar e o chefe do serviço de inteligência interna Shin Bet admitiram que seus serviços não conseguiram evitar o ataque, no qual cerca de 1.400 israelenses foram mortos no dia mais mortal da história de 75 anos de Israel.

Membro da coalizão de Netanyahu, o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, também disse que a liderança do governo e dos órgãos de segurança não conseguiram proteger o país, mas o próprio premiê ainda não fez uma declaração clara assumindo a responsabilidade.

Netanyahu disse nesta semana que há muitas dúvidas com relação ao ataque de 7 de outubro e que "investigaremos tudo minuciosamente".

Mesmo entre os eleitores do partido governista de Netanyahu, o Likud, cerca de 69% disseram que ele deveria aceitar a responsabilidade.

A pesquisa mostrou que Netanyahu está muito atrás de Benny Gantz, líder de um partido de oposição de centro que se juntou a um governo de unidade na semana passada, em aprovação. Segundo a pesquisa, 48% dos entrevistados acham que Gantz seria um primeiro-ministro melhor, em comparação com apenas 28% para Netanyahu.

A pesquisa indicou que 65% dos israelenses apoiavam a esperada invasão terrestre de Gaza pelas tropas israelenses.

A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de outubro com 510 entrevistados e tem uma margem de erro de 4,3 pontos percentuais, informou o Ma'ariv.