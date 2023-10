Lula diz que crianças não têm culpa de terrorismo do Hamas

(ANSA) - BRASILIA, 20 OTT - Em sua primeira aparição pública após uma cirurgia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou nesta sexta-feira (20) sua solidariedade com as crianças que morreram na "insanidade" da guerra no Oriente Médio.

"Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel", declarou o petista em videoconferência no Palácio da Alvorada.

"Não é possível. Não é possível tanta irracionalidade. Não é possível tanta insanidade. Que as pessoas façam uma guerra tendo em conta que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver", continuou.

Lula enfatizou que é preciso propor paz para que o "amor possa vencer o ódio" e criticou os atos do grupo terrorista Hamas, citando palestinos mortos na Faixa de Gaza.

Por fim, lembrou que "1,5 mil crianças já morreram na Faixa de Gaza" e que elas "não pediram para Hamas fazer o ato de terrorismo atacando Israel, mas também não pediram para que Israel reagisse de forma tão insana e matasse elas que só querem viver, brincar, que não tiveram direito de serem crianças".

Durante o discurso, Lula também afimrou que deve voltar a despachar do Palácio do Planalto na próxima semana. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.