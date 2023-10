Lula decide hoje se veta marco temporal de terras indígenas

(ANSA) - BRASILIA, 20 OTT - Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione ou vete a lei do marco temporal para demarcação das terras indígenas aprovado pelo Congresso em setembro.

A norma estabelece que os povos originários só podem reivindicar as terras que ocupavam até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Fontes do Palácio do Planalto disseram que o presidente pode vetar parcial ou totalmente o projeto, mas ainda não houve nenhum anuncio oficial.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, é favorável ao marco temporal, o qual é rejeitado pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

A poderosa bancada do agronegócio anunciou que não aceitará modificações à lei. "Se ele (Lula) vetar, nós vamos derrubar o veto, não tenha dúvida disso. A Frente Parlamentar da Agricultura conta com o apoio de outras frentes", afirmou o deputado Alberto Fraga, do opositor Partido Liberal (PL).

Em setembro passado, o Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade da tese do marco temporal defendida pelo Congresso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.