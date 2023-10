Luiza, que estava no Canadá, voltou ao Brasil e virou nome de praça

Era janeiro de 2012 e um comercial, gravado para divulgar o lançamento de um prédio comercial em João Pessoa, tornou-se conhecido em todo o país.

"... foi por isso que fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luiza, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento", disse Gerardo Rabello, no vídeo.

Onze anos depois, é difícil encontrar quem não se lembre da Luiza Rabello — filha de Gerardo. Ela já voltou do Canadá, se formou em odontologia, está casada e é mãe de um menino.

Como tudo aconteceu

"Meu pai foi contratado por uma empresa para fazer a propaganda de um prédio que estava em construção. Queriam que a minha família completa estivesse presente - meu irmão, eu, minha irmã e meus pais", explicou Luiza, em entrevista ao UOL.

Só tinha um problema: ela estava viajando, fazendo seis meses de intercâmbio no Canadá. Hoje, Luiza tem 29 anos, mas na época cursava o ensino médio. Não tinha como estar fisicamente presente.

Gerardo Rabello estrelou comercial com a família, menos com a filha Luiza Imagem: Reprodução/Youtube

"O pessoal da empresa disse: 'não tem problema, a gente vai dar um jeito de dizer que a Luiza não pôde estar. E o jeito que eles encontraram foi com a frase que todo mundo já conhece", completou.

Naquela altura, longe da família, tudo o que a Luiza sabia era que a propaganda seria gravada - nem sonhava que seu nome seria citado. Ela só soube de toda a comoção através das redes sociais.

Minhas amigas mandaram mensagem perguntando o que estava acontecendo no Twitter e achei que tinha hackeado a minha conta. Liguei para o meu pai e ele me explicou o que tinha acontecido.

"A ficha demorou bastante a cair", lembra ela.

O impacto do meme

Luiza precisou interromper o intercâmbio e antecipar a volta da viagem em mais ou menos um mês, porque as proporções da fama momentânea foram escalando muito rápido.

"Alguns veículos de comunicação queriam ir até o Canadá me procurar, e isso quebrava alguns pontos do contrato de intercâmbio porque eu fiquei na casa de uma família local. E, com isso, a 'host family' seria meio que exposta", explica Luiza.

Assim que retornou, no final daquele janeiro, a jovem protagonizou uma segunda propaganda do comercial. Apesar do vídeo citar que aquele era o "apartamento da Luiza", ela não ganhou uma unidade no empreendimento.

"Mas o prédio tem uma praça de lazer que chama 'Praça Luiza do Canadá' e, no dia que foram entregar, eu fui para a inauguração", lembra. Na época, ela chegou a fazer publicidade para grandes marcas, como GOL e Mc Donalds.

A gente viveu o que tinha para viver naquele momento. Traçamos o que era de identificação da família, o que a gente poderia fazer de publicidade e que estaria relacionado com família. Estudo, Nordeste, viagem... Para que não manchasse a minha imagem.

A vida depois do hype

Mesmo tanto tempo depois, Luiza ainda é reconhecida nas ruas. Ela digeriu tudo o que aconteceu naqueles primeiros meses e lida com naturalidade ao lembrar daquele momento de sua vida.

Luiza Rabello e o marido, David Lira Imagem: Reprodução/Instagram @luizarabello

Luiza se formou em odontologia em 2018 e, em 2020, concluiu a especialização em odontopediatria. Hoje ela trabalha com o atendimento de crianças. Neste meio tempo, se casou e teve um filho.

"É uma memória muito boa das oportunidades que eu tive, mas que ficou", finalizou.