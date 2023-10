Leclerc crava pole no GP dos EUA; Sainz é 4º

NOVA YORK, 20 OUT (ANSA) - O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, obteve o melhor desempenho na corrida classificatória desta sexta-feira (20) e vai largar na pole position na corrida do GP dos EUA, no próximo domingo (22).

Essa é a 21ª pole da carreira do piloto e a terceira na atual temporada, depois do Azerbaijão e da Bélgica.

"Fizemos um ótimo trabalho, estava feliz ao longo da classificação. Na última volta houve alguns erros, mas bem feliz. Amo essa pista, é incrível estar aqui", declarou ele após a corrida.

Completando a primeira fila, Lando Norris da McLaren, também comemorou: "Estamos em uma boa posição, vai ser difícil alcançar mas vou tentar".

A segunda fila será formada por Lewis Hamiilton, da Mercedes; e Carlos Sainz, também da Ferrari.

George Russell, da Mercedes, foi o quinto; seguido de Max Verstappen, da RBR, surpreendentemente em sexto lugar, após ter levado a melhor no treino livre.

No histórico das corridas do Circuito das Américas, nunca houve uma vitória de um piloto fora da primeira fila na largada.

(ANSA).

