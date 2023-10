Itália sugere nova pista para disputa de bobsled em Jogos 2026

TURIM, 20 OUT (ANSA) - O ministro do Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto, comentou que o país deveria encontrar uma alternativa para sediar as provas de bobsled dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo.

O plano de construir uma nova pista para o megaevento esportivo foi descartado no início da semana pelo presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, principalmente por causa do custo do projeto.

A reforma praticamente total da pista Eugenio Monti, usada nas Olimpíadas de Inverno de 1956, não recebeu o apoio necessário de empresas na licitação para a abertura das obras.

Com isso, as provas de bobsled, luge e skeleton deverão acontecer fora da Itália.

"Acredito que a pista de Cesana é adequada. Em vez de ir para Suíça ou Áustria, as provas deveriam ser em locais italianos, já que as Olimpíadas serão na Itália. Estou confiante", declarou Pichetto.

Já o governador da região da Lombardia, Attilio Fontana, afirmou que o local das provas de bobsled é uma "decisão que todos deverão tomar juntos".

"Não digo não a nenhuma opção, tanto que destaquei St. Moritz por estar a poucos quilômetros de Livigno. Caso decidam ir para Turim ou qualquer outro lugar, não tenho problema. O custo da reforma gira em torno dos 120 milhões de euros e seria uma despesa para uma atividade que não é tão praticada", opinou o político.

Milão e Cortina d'Ampezzo receberão os Jogos de Inverno de 6 a 22 de fevereiro de 2026, e depois Paralimpíadas entre os dias 6 e 15 de março. (ANSA).

