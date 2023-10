Israel tem como objetivo de guerra fim de 'responsabilidades' em Gaza, diz ministro

Israel, considerado pelo direito internacional como uma força de ocupação em Gaza, tem como objetivo de guerra pôr "fim" a suas "responsabilidades" neste território palestino, para criar uma "nova realidade de segurança regional", afirmou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, nesta sexta-feira (20).

Gallant apresentou, ante a Comissão Parlamentar de Relações Exteriores e Defesa, um plano de "três fases" para a operação militar em curso.

Suas explicações ocorrem quase duas semanas depois do início do conflito entre Israel e Hamas, após um ataque sem precedentes dos combatentes do grupo islamista palestino, que penetraram em território israelense e deixaram mais de 1.400 mortos.

A primeira etapa do plano traçado pelo ministro é o estado atual dos bombardeios sem trégua em todo enclave palestino, para depois lançar "a neutralização dos terroristas e a destruição da infraestrutura do Hamas".

A resposta do Exército israelense ao ataque de 7 de outubro foi uma campanha de bombardeios diários à Faixa de Gaza, governada pelo Hamas desde 2007, que deixaram pelo menos 4.137 mortos, incluindo mais de 1.500 crianças, segundo o ministério da Saúde palestino.

A fase seguinte não durará "nem um dia, nem uma semana, nem um mês", declarou Gallant.

O ministro da Defesa afirmou que depois de "atacar os focos de resistência", o plano é "o fim das responsabilidades de Israel na Faixa de Gaza".

Gallant disse que a campanha militar irá iniciar uma nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel.

Uma fonte do ministério das Relações Exteriores de Israel, que falou com a AFP sob condição de anonimato, indicou que Israel pretende "entregar as chaves" ao Egito, um país que tem fronteiras com esse enclave e com Israel. No entanto, não há garantias de que Cairo queira essa aceitar essa situação.

O presidente egípcio, Abel Fattah al-Sissi, pronunciou-se nesta quarta-feira contra uma enorme "retirada" de palestinos de Gaza para o Egito.

O mandatário indicou que " a ideia de forçar a população de Gaza a se deslocar em direção ao Egito levará a um deslocamento similar" de palestinos da Cisjordânia para a Jordânia, "o que tornará impossível o estabelecimento de um Estado palestino".

Israel retirou-se unilateralmente de Gaza em 2005, retirando seus colonos e seus soldados, e pouco depois impôs um bloqueio ao enclave palestino, que se intensificou quando o Hamas tomou o poder em 2007.

A Faixa de Gaza é um pequeno território de 362km² onde vivem 2,4 milhões de pessoas e, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), tendo em conta as prerrogativas exercidas por Israel, em particular, sobre suas fronteiras, "segue ocupada".

O Egito, que também compartilha fronteiras com a Faixa de Gaza, controla a passagem fronteiriça de Rafah, que permanece completamente fechada, inclusive à ajuda humanitária, desde o início dessa última escalada bélica.

