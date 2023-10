Israel evacua cidade após confrontos na fronteira com o Líbano

As autoridades israelenses anunciaram planos para evacuar nesta sexta-feira (20) a cidade de Kiryat Shmona, na região norte, após dias de confrontos com o Hezbollah na fronteira com o Líbano.

"O comando norte informou o prefeito da cidade sobre a decisão. O plano será executado pelas autoridades locais, o ministério do Turismo e o ministério da Defesa", afirmou o Exército em um comunicado.

Kiryat Shmona, de 25.000 habitantes, fica em uma região que registra grande tensão desde o ataque executado pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro em território israelense.

O ataque matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, o Exército israelense está em alerta na fronteira norte do país para impedir uma possível ofensiva do movimento libanês pró-Irã Hezbollah.

Desde 7 de outubro, os confrontos na fronteira entre Israel e Líbano deixaram quase 20 mortos, em sua maioria combatentes, além de um jornalista da agência Reuters e dois civis.

Do lado israelense, ao menos três pessoas morreram.

