Israel diz que reféns libertadas pelo Hamas seguem para base militar

(Reuters) - Israel confirmou nesta sexta-feira que o Hamas libertou duas reféns que foram sequestradas durante o ataque mortal do grupo islâmico a cidades do sul de Israel em 7 de outubro.

O comunicado, publicado pelo gabinete do primeiro-ministro em nome do coordenador de Israel para reféns e pessoas desaparecidas, Gal Hirsch, disse que Judith e Natalie Raanan estavam a caminho de uma base militar no centro de Israel depois que Hirsch as recebeu perto da fronteira de Gaza com forças militares e de segurança.

O comunicado diz que elas foram sequestradas na comunidade de Nahal Oz, perto da cerca de Gaza.

(Reportagem de Henriette Chacar)