Hamas atacou Israel para inviabilizar aproximação com sauditas, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (20) que acredita que o ataque brutal do Hamas a Israel no dia 7 de outubro tinha como objetivo inviabilizar a aproximação dos israelenses com a Arábia Saudita.

"Uma das razões para eles terem agido daquela maneira... para o Hamas atacar Israel... [foi] porque eles sabiam que eu estava prestes a me sentar com os sauditas", disse Biden aos convidados de um evento de arrecadação para sua campanha à reeleição.

"Os sauditas queriam reconhecer Israel... unificar o Oriente Médio", acrescentou.

A normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita, uma potência regional, era considerada iminente antes do ataque do Hamas.

tjj/acb/rpr

© Agence France-Presse