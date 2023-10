Atividade econômica do 3° tri preocupa e reforça acerto de corte dos juros em agosto, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que a atividade econômica do terceiro trimestre preocupa e que os diretores do Banco Central que defenderam corte de 0,50 ponto percentual na taxa básica de juros em agosto estavam corretos porque a desaceleração já estava se dando "de maneira importante".

"As pessoas que à época criticaram o BC pelo corte de meio (ponto percentual) hoje tem que rever sua posição porque, de fato, o meio (ponto) ali, era o último momento que nós tínhamos para começar o ciclo de cortes", disse Haddad a jornalistas.

Ele disse que desde a divulgação dos números do PIB do primeiro trimestre do ano ele vem alertando sobre o fraco desempenho da economia na margem. "Já naquela época eu dizia que nós estamos com uma desaceleração forte", afirmou.

Seus comentários vieram logo após dados do BC mostrarem que o IBC-Br, considerado prévia do PIB, caiu 0,77% em agosto, bem mais do que o esperado por economistas.

Falando em coletiva de imprensa sobre resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) relacionada ao Plano de Transformação Ecológica, Haddad disse que é necessário traçar "a melhor trajetória possível" para haver equilíbrio entre a atividade e a inflação.

Ele demonstrou estar otimista sobre a convergência da inflação para a meta ao longo do tempo, mas argumentou que não se pode atingir a taxa de preços almejada de forma acelerada, com prejuízos à "economia real".

"Temos que ter cautela e tomar as melhores decisões para conciliar esses fatores em busca de bons resultados de crescimento e de inflação", afirmou Haddad.

A decisão do BC de agosto, que levou a Selic a 13,25% ao ano, dividiu os diretores e foi aprovada por cinco votos a quatro, com a minoria defendendo um corte menor, de 0,25 ponto percentual. Na reunião de política monetária seguinte, em setembro, o BC promoveu novo corte de 0,50 ponto percentual na taxa e indicou que manterá esse passo nas duas últimas reuniões do ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Questionado sobre a tramitação da reforma tributária no Senado, Haddad disse que ainda está aguardando receber o texto do relator da matéria na Casa, senador Eduardo Braga (MDB-AM), e que deseja realizar análises de impacto para cada exceção que tenha sido proposta.

O ministro apontou que é fundamental que os parlamentares conheçam os impactos para saberem "no que estão votando", enfatizando que quanto maior for a segurança sobre as exceções, maior será a confiança em seus benefícios e de que a reforma poderá ser aprovada no Congresso até o fim do ano.

"Se o governo em seu primeiro ano conseguir entregar a reforma, será realmente um feito muito grande do Brasil, pela conjugação de esforços no sentido da modernização da economia brasileira", disse.

O ministro ainda enfatizou a necessidade da aprovação de medidas que buscam aumentar a arrecadação federal, como o projeto de lei que prevê a taxação das "offshores" e dos fundos exclusivos, a fim de cumprir a meta de zerar o déficit fiscal primário ao fim do próximo ano.

"Para fechar o orçamento de 2024, eu preciso da aprovação daquelas medidas. Então, nós estamos dialogando e esclarecendo o quão importante são essas medidas e quão justas são. Elas tem um caráter de justiça tributária."

(Por Fernando Cardoso; Com reportagem adicional de Luana Maria Benedito)