Governo francês promete 'caçada' a autores de trotes com ameaça de bombas em escolas

A piada de mau gosto virou moda nos últimos dias na França, país que vive um clima de forte tensão desde a eclosão do conflito entre o grupo Hamas e Israel: a cada dia, uma dezena de escolas espalhadas pelo país são obrigadas a fechar depois de receberem ameaças de bombas. Os trotes, afirma o governo francês, têm sido aplicados por jovens.

Nesta quinta, mais 11 estabelecimentos escolares tiveram de ser evacuados após receberem ligações anônimas, que têm começado com a saudação "Allahu Akbar", 'Deus é o maior', frase que os terroristas islâmicos costumam pronunciar quando entram em ação. O ministro da Educação, Gabriel Attal, aproveitou a participação em um programa de TV na emissora France 2, na noite passada, para "avisar que nós encontramos todo mundo". Em 48 horas, 18 jovens foram detidos para explicar os trotes e responder à Justiça.

Desde a volta às aulas no calendário escolar francês, no começo de setembro, a Secretaria de Segurança de Paris informa ao jornal Le Parisien que houve um aumento de 25% dos trotes passados às escolas. Em toda a França, foram quase 300 ligações que resultaram em perturbações ou fechamento de estabelecimentos. A cada vez, a ameaça leva horas até ser elucidada.

Em entrevista ao diário, o secretário-geral do sindicato de professores Unep-SGP lamenta que essa situação gere "um enorme estresse" para a categoria, já abalada pelo risco real de atentados. Na semana passada, um professor de francês foi morto a facadas em Arras, no norte do país, por um ex-aluno radicalizado. Há três anos, outro professor foi decapitado na região parisiense.

Dois anos de prisão

O jornal Le Figaro diz que "o Estado lança uma caçada aos 'palhaços'", adjetivo empregado pelo ministro da Justiça para qualificar os jovens por trás das ligações ou e-mails ameaçadores. O diário lembra ainda que os transportes e monumentos, como o museu do Louvre e o Palácio de Versalhes, também estão sendo afetados pela onda de trotes.

"É a primeira vez que temos que evacuar vários prédios ao mesmo tempo", disse uma fonte do Ministério do Interior ao Figaro. O jornal ressalta que os autores das ameaças falsas podem ser condenados a até dois anos de prisão e €30 mil de multa.