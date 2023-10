Golpe do amor: homem é baleado em falso encontro na zona norte de SP

Um homem de 36 anos foi baleado em uma tentativa de assalto após ir até um falso encontro no Jaraguá, na zona norte de São Paulo. O caso, que ocorreu na noite desta quinta-feira, 19, foi registrado pela polícia como extorsão e extorsão mediante sequestro. A vítima foi socorrida até um pronto-socorro da região, onde passou por cirurgia.

Como mostrou o Estadão, os casos extorsão mediante sequestro estão em alta em São Paulo. No último ano, o número de registros desse tipo de crime atingiu o maior patamar em 15 anos no Estado. Por trás dessa alta, está a facilidade de desviar dinheiro via Pix, sistema lançado no fim de 2020 pelo Banco Central.

Destaca-se também o chamado Golpe do Amor, em que a vítima é emboscada após marcar encontro por aplicativo de namoro. Normalmente, o refém é mantido por horas em cativeiro, enquanto a quadrilha faz transações bancárias. A zona norte da capital paulista tem se mostrado um epicentro desse tipo de abordagem.

O homem foi socorrido até o pronto-socorro do Hospital Geral de Taipas, também na zona norte, onde passou por cirurgia. O caso foi registrado como tentativa de extorsão e tentativa de extorsão mediante sequestro no 33° Distrito Policial (Pirituba), que requisitou perícia do local.