Gkay faz 'Barbie Botox' para diminuir trapézio; conheça o procedimento

GKay usou suas redes sociais para mostrar aos seus seguidores um novo procedimento estético feito por ela. A influenciadora aplicou botox no trapézio, o músculo que fica atrás do pescoço e vai até as costas, para diminuir o seu volume.

"Nem sabia que esse procedimento existia. Meu trapézio é muito grande e me incomoda, mas dá para abaixar com botox. Achei um bafo", disse em seus stories. Em seguida, ela mostrou um pouco do procedimento, que foi feito pelo dermatologista Rafael Pessanha. "Tem gente que treina para crescer e eu quero diminuir", comentou.

Ainda pelos stories, o profissional explicou como funciona a prática. "Não é novo, usamos há um tempo para torcicolo e dor de cabeça, mas também conseguimos fazê-lo para afinamento da região. É simples, a aplicação dura cerca de 5 minutos e o resultado pode ser visto em 15 ou 20 dias", contou.

Esse procedimento ficou conhecido nas redes sociais como "Barbie Botox" e sua hashtag no TikTok já passou de 14 milhões de visualizações.

O músculo do trapézio é muito forte e responsável pelo contorno do ombro e pescoço. Quando o botox é aplicado, ele relaxa, dando a sensação de alongamento. O resultado pode ser bom, mas a duração é curta.

"Depois de um tempo, o músculo volta. Depende do paciente, mas pode levar de quatro a 12 meses para perder o efeito", explica a dermatologista Carolina Milanez, especialista pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e membro da SBCD (Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica).

Consequências a longo prazo

É necessária uma quantidade muito maior de toxina botulínica para relaxar o músculo do trapézio do que é usado, por exemplo, no rosto. A dermatologista Betina Stefanello, coordenadora do setor de cosmiatria da SBD-RJ, explica que se o profissional errar a dose, o paciente pode ter dificuldade com o movimento do pescoço e os braços.

"Não usaria para casos estéticos, ainda mais porque é necessário uma dose muito grande de botox para aliviar a região. O paciente corre o risco de se tornar imune a novas doses da toxina no futuro", explica Stefanello.

Para a cirurgiã plástica Eliza Minami, coordenadora de cosmiatria da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), o uso da toxina botulínica não deve trazer preocupações. "O risco é muito baixo, desde que se tenha conhecimento da anatomia humana. Existem poucas contraindicações, como mulheres grávidas e amamentando, e pessoas com doenças neuromusculares importantes", explica.

*Com informações de reportagem publicada em 30/08/23