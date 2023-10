Gaza sitiada: passagem de Rafah deve ser aberta à ajuda humanitária até sábado, diz ONU

Embora o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenha defendido na quinta-feira (18) no Cairo um "acesso rápido e desimpedido" à ajuda humanitária a Gaza, a operação que deveria começar nesta sexta-feira (20) deverá ser adiada. A ajuda humanitária poderá entrar "amanhã" (sábado), disse hoje o gestor de emergências da ONU, Martin Griffiths.

Cerca de 2,3 milhões de pessoas aguardam desesperadamente a abertura do posto de passagem de Rafah, por onde deverão entrar os caminhões de ajuda humanitária internacional. "Estamos em negociações extensas e avançadas com todas as partes envolvidas para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível", disse Griffiths, citado por um porta-voz do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), em Genebra.

Nesta sexta-feira, foram removidos blocos de concreto instalados pelos egípcios após os bombardeios de Israel nesta fronteira com Gaza, o que indica uma abertura iminente. Porém, questionado durante a conferência de imprensa regular da ONU em Genebra, o porta-voz Jens Laerke explicou que não era capaz de ser mais preciso sobre a abertura da passagem de Rafah, o único ponto de entrada no território palestino que não é controlado por Israel.

Laerke expressou "a esperança de que as entregas possam começar o mais rápido possível, de uma forma segura, sustentável e, esperançosamente, de uma forma que possa ser ampliada".

Martin Griffiths e o secretário-geral da ONU, António Guterres, estão no Egito para negociar os detalhes dessa operação, especialmente com as autoridades egípcias.

O canal AlQahera News, próximo da inteligência egípcia, disse na noite de quinta-feira que o ponto de passagem de Rafah seria aberto nesta sexta-feira.

"Gota no oceano"

Israel indicou que aceita a passagem de ajuda estritamente humanitária na Faixa de Gaza, mas ainda não respondeu ao pedido urgente da ONU e das ONGs para permitir, também, a entrada de combustível para os geradores de hospitais, fábricas de dessalinização e padarias.

Os comboios de ajuda humanitária, que esperam há dias na fronteira egípcia para entrar para a Faixa de Gaza, estão bloqueados em Rafah.

A quantidade de material a ser enviado a Gaza não deve ser suficiente. Em Genebra, o diretor de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) descreveu o acordo celebrado entre o presidente norte-americano Joe Biden e o Egito como uma "gota no oceano de necessidades", ao autorizar a entrada de 20 caminhões. "Seriam necessários 2.000 caminhões", disse Michael Ryan.

Mais de 1.400 pessoas foram mortas em território israelense por homens do Hamas desde 7 de outubro, primeiro dia do ataque de combatentes do movimento islâmico palestino realizado a partir de Gaza, segundo os números divulgados por autoridades israelenses. Cerca de 1.500 combatentes do Hamas foram mortos na contraofensiva que permitiu a Israel recuperar o controle das áreas atacadas, de acordo com o Exército.

Na Faixa de Gaza, mais de 3.700 palestinos, a maioria civis, foram mortos em incessantes bombardeios em retaliação do Exército israelense, segundo o último relatório das autoridades locais.

(Com informações da AFP)