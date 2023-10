EXCLUSIVO-Exército dos EUA acusa soldado Travis King de deserção por ter entrado na Coreia do Norte

Por Phil Stewart

(Reuters) - O Exército dos Estados Unidos acusou o soldado Travis King de crimes que vão desde deserção por ter fugido para a Coreia do Norte em julho até agressão contra outros soldados e pornografia infantil, de acordo com documentos obtidos pela Reuters.

O processo do Exército contra King, que não havia sido relatado anteriormente, inclui oito acusações distintas sob o Código Uniforme de Justiça Militar, o que configura uma batalha legal substancial para o soldado de 23 anos após sua libertação da custódia norte-coreana em setembro.

O Exército não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em uma declaração fornecida por um porta-voz da família, a mãe de King, Claudine Gates, expressou seu amor incondicional e pediu que seu filho "tenha direito à presunção de inocência".

"O homem que eu criei, o homem que eu deixei no campo de treinamento, o homem que passou as férias comigo antes de ser destacado não bebia", disse Gates. "Uma mãe conhece seu filho, e eu acredito que algo aconteceu com o meu enquanto ele estava em missão. O Exército prometeu investigar o que aconteceu em Camp Humphreys, e estou aguardando os resultados."

Durante semanas, o Exército dos EUA evitou perguntas sobre se King enfrentaria uma ação disciplinar, dizendo que sua prioridade era garantir que o soldado recebesse os cuidados adequados depois de ser mantido preso por dois meses pela Coreia do Norte.

Sua libertação pela Coreia do Norte, em setembro, ocorreu após semanas de negociações nos bastidores que levaram o governo sueco a resgatar King na Coreia do Norte e levá-lo através da fronteira com a China para entregá-lo ao embaixador dos EUA.

King foi levado de avião para um hospital militar no Texas em 28 de setembro para passar por avaliações médicas, inclusive de sua saúde mental.

Ainda há poucos detalhes sobre o tratamento de King sob custódia norte-coreana e o soldado não explicou publicamente por que fugiu para uma das nações mais reclusas do mundo em 19 de julho.

Mas o indiciamento do Exército o acusa de ampla má conduta antes desse incidente, incluindo uma tentativa de fuga da custódia militar dos EUA em outubro de 2022.

King foi acusado de solicitar a um usuário do Snapchat em julho de 2023 que "produzisse pornografia infantil de forma consciente e voluntária". Ele foi acusado de posse de pornografia infantil.

Ele também foi acusado de insubordinação por deixar sua base após o toque de recolher e consumir álcool, violando os regulamentos do Exército.