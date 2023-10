Dólar sobe com permanência de temores geopolíticos e avanço de rendimentos dos EUA

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subia ligeiramente frente ao real nos primeiros negócios desta sexta-feira, com as negociações ainda sob pressão de temores geopolíticos e do avanço dos rendimentos dos títulos norte-americanos.

Às 10:24 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,17%, a 5,0626 reais na venda. A moeda, no entanto, estava a caminho de encerrar a semana em queda de cerca de 0,50% frente ao real.

Na B3, às 10:24 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,13%, a 5,0700 reais.

"Os comentários mais 'hawkish' (duros com a inflação) de Jerome Powell ontem sobre a robustez da economia norte-americana e as condições ainda apertadas do mercado de trabalho, o que levaria a necessidade de juros mais altos por mais tempo, acabaram elevando a aversão ao risco", disse o banco Inter em nota.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quinta-feira que a força da economia dos EUA e o mercado de trabalho ainda forte podem justificar condições financeiras ainda mais apertadas para conter a inflação, embora o aumento das taxas de juros no mercado possa tornar a ação do banco central menos necessária.

Após seus comentários, o rendimento do Treasury de dez anos, referência global para investimentos, subiu nesta sexta para 5% pela primeira vez desde 2007. Quanto mais altos os retornos do mercado de renda-fixa norte-americano, mais atraente o dólar fica para investidores estrangeiros.

A moeda norte-americana também tem sido impulsionada por movimentos de fuga para segurança diante da incerteza geopolítica.

Israel arrasou um distrito do norte de Gaza nesta sexta-feira, dando às famílias um aviso de apenas meia hora para fugirem, atingindo uma igreja cristã ortodoxa onde pessoas estavam abrigadas e deixando claro que um comando para invadir o enclave é esperado para breve.

Enquanto as tropas israelenses se aglomeram em torno de Gaza, aguardando uma ordem de invasão, o conflito também está se espalhando para duas outras frentes -- a Cisjordânia e a fronteira norte de Israel com o Líbano.

"A história de conflitos no Oriente Médio mostra que ainda há amplo espaço para alta do petróleo e da alta na volatilidade dos mercados, caso não haja uma acomodação da situação na região", escreveu Dan Kawa, sócio da We Capital.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0540 reais na venda, em variação negativa de 0,01%.