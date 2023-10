Inauguração de mercado em PE tem briga por ovos e show de João Gomes

A inauguração de um supermercado do Grupo Mateus, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, foi marcada por confusões entre os presentes e um show do cantor João Gomes.

O que aconteceu

A inauguração do supermercado Mix Mateus, do Grupo Mateus, que aconteceu na manhã de ontem (19) acabou em confusão.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas brigando e se agredindo fisicamente, empurra-empurra e disputa por bandejas de ovos e por peças de carne. O bolo distribuído para comemorar a inauguração também foi alvo de disputa.

A bandeja com 20 ovos estava custando R$ 6,99. As carnes variavam de R$ 12,99 o kg do acém a R$ 24,90 o kg do coxão mole bovino.

Passado com os vídeos da inauguração mix Mateus em Olinda pic.twitter.com/9rXqhH8rD9 -- GUI-O (@guigaguarana) October 19, 2023

O povo metendo a mão no bolo de inauguração do Mix Mateus de Olinda ??? pic.twitter.com/f4Z0m2sy0y -- Fabio (@fabionobrega) October 19, 2023

Em uma das imagens é possível ver até mesmo uma pessoa carregando um carrinho de supermercado acima da cabeça. Outro vídeo mostra que algumas pessoas ao entrar no supermercado pegaram diversos carrinhos para fazer as compras, em vez de apenas um.

Segundo a PM de Pernambuco, o 1º BPM foi acionado e ao chegar no local se deparou com uma grande quantidade de pessoas. "O policiamento ficou no local para dar apoio e evitar tumulto", esclareceu a assessoria da PM.

O evento teve ainda um show do cantor João Gomes, que cantou em um pequeno palco ao lado da seção de congelados. Nas imagens do show, não há tumulto na plateia.

O Grupo Mateus também inaugurou outras duas unidades no mesmo dia, ambas no Recife.

A empresa foi procurada pelo UOL, mas, até o momento, não houve retorno.