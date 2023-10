Com o clima pregando peças a cada dia, precisamos estar preparados para encarar frio ou calor a qualquer momento. Então é importante cuidar do ar-condicionado do seu carro de maneira que você não esteja respirando um ar que pode trazer problemas para a sua saúde.

O filtro de cabine, ou filtro do ar-condicionado, é um item importante que precisa ser trocado com periodicidade. Em alguns carros é fácil para o próprio dono fazer esta troca, enquanto em outros o nível de dificuldade é tão grande que nem mesmo o mecânico gosta de fazer.

De qualquer maneira ela é essencial, é o ar que vocês estão respirando dentro do automóvel, então é importante que a qualidade seja excelente.

Colunistas do UOL

Mas não é só trocar o filtro do ar-condicionado. De tempos em tempos é importante fazer uma limpeza do sistema para garantir que todo ele está livre de bactérias. Para isso temos diversas opções disponíveis no mercado e uma delas permite que, de maneira simples, você faça essa higienização na sua própria garagem.

No vídeo acima explico como funcionam esses produtos e dou dicas para a melhor utilização, de forma que o ar do seu carro ficará sempre livre de bactérias. Sua saúde agradece!

