Commerzbank: nova rota da Ucrânia pode aliviar preços do trigo, mas gera dúvida sobre segurança

São Paulo, 20 - A nova rota da Ucrânia no Mar Negro pode aliviar os preços do trigo a curto prazo, disse o Commerzbank, uma vez que o mercado do cereal enfrenta uma perspectiva de piora na oferta de países como Austrália e Argentina. No entanto, o banco alemão afirmou que ainda há dúvidas se o corredor seria realmente seguro contra os ataques russos.

Por isso, a analista Thu Lan Nguyen diz que "é questionável se a capacidade de exportação (da Ucrânia) vai recuperar os níveis que havia atingido antes que a Rússia encerrasse o corredor seguro de grãos pelo Mar Negro há três meses".

Até o momento, a Ucrânia tem criado rotas alternativas para exportar sua produção, como um "corredor humanitário" no Mar Negro implementado há cerca de um mês pelas forças militares ucranianas.

Mais de 30 navios já teriam utilizado o trajeto, segundo o Commerzbank, citando dados da Bloomberg.

De acordo com um membro do comitê agrícola do parlamento ucraniano, essas embarcações transportaram cerca de 1 milhão de toneladas de grãos, entre outras cargas.