China mantém taxas de juros de referência inalteradas, conforme esperado

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China manteve inalteradas suas taxas de empréstimo de referência na definição mensal desta sexta-feira, correspondendo às expectativas do mercado, já que um conjunto de dados econômicos sugeriu que a economia está se estabilizando e que um iuan mais fraco impediria flexibilização monetária adicional.

A taxa básica de juros para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 4,20%.

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e das vendas no varejo do terceiro trimestre da China, melhores do que o esperado, sugerem que a recuperação econômica começou a melhorar, necessitando de menos apoio monetário.

"A atividade econômica se estabilizou e as autoridades podem se dar ao luxo de esperar um pouco antes de implementar mais flexibilização monetária no futuro", disseram analistas de mercados emergentes da TD Securities em uma nota de pesquisa.

O sentimento baixista em relação ao iuan também foi visto como um fator contra novos cortes nas taxas. O iuan sofreu uma desvalorização de mais de 5% este ano em relação ao dólar e o aumento da liquidez aumentaria a pressão sobre a moeda.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

As fixações da LPR seguem a decisão do banco central de segunda-feira de rolar empréstimos de médio prazo que estão vencendo, mantendo inalterada a taxa de juros sobre eles.

A taxa da linha de crédito de médio prazo (MLF, na sigla em inglês) serve como um guia para a LPR e os mercados a veem como um precursor de qualquer mudança nos referenciais de empréstimo.

