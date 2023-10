China limitará exportações de grafite, material usado em baterias de carros elétricos

Por Siyi Liu e Dominique Patton

PEQUIM (Reuters) - A China anunciou nesta sexta-feira que exigirá permissões de exportação para alguns produtos de grafite para proteger a segurança nacional, em sua mais recente medida para controlar os suprimentos de minerais essenciais em resposta aos desafios sobre seu domínio global na produção fabril.

A China é o maior produtor e exportador de grafite do mundo. O país também refina mais de 90% do grafite do mundo, transformando-o no material que é usado em praticamente todos os ânodos de baterias de veículos elétricos, que é a parte carregada negativamente de uma bateria.

"Esse movimento ousado e inesperado da China em relação ao grafite nos pegou de surpresa, chegando muito antes do que qualquer um poderia ter previsto", disse Kien Huynh, diretor comercial da Alkemy Capital Investments, que se concentra no desenvolvimento de projetos no setor de metais de transição energética.

A China está exigindo licenças de exportação em um momento em que muitos governos estrangeiros estão aumentando a pressão sobre as empresas chinesas em relação às suas práticas industriais.

A União Europeia está avaliando a possibilidade de cobrar tarifas sobre os veículos elétricos fabricados na China, argumentando que eles se beneficiam injustamente de subsídios. Além disso, no início desta semana, o governo dos Estados Unidos ampliou as restrições ao acesso das empresas chinesas a semicondutores, incluindo a suspensão das vendas de chips de inteligência artificial mais avançados fabricados pela Nvidia.

As restrições são semelhantes às que estão em vigor desde 1º de agosto para dois metais de fabricação de chips, o gálio e o germânio. As restrições reduziram as exportações desses metais recentemente e aumentaram os preços fora do país.

O Ministério do Comércio da China disse que a medida em relação ao grafite foi "conducente a garantir a segurança e a estabilidade da cadeia de suprimentos global e da cadeia industrial, e conducente a uma melhor proteção da segurança e dos interesses nacionais".

O governo chinês acrescentou que não estava visando nenhum país específico. Entre os principais compradores de grafite da China estão o Japão, os Estados Unidos, a Índia e a Coreia do Sul, de acordo com dados da alfândega chinesa.

De acordo com as novas restrições, a China exigirá, a partir de 1º de dezembro, que os exportadores solicitem permissões para enviar dois tipos de grafite, incluindo material de grafite sintético de alta pureza, alta dureza e alta intensidade, além de grafite natural em flocos e seus produtos.

Três tipos de itens de grafite "altamente sensíveis" já estavam sob controle temporário, informou o Ministério do Comércio, e estão incluídos na nova lista.

Ao mesmo tempo, foram retirados os controles temporários sobre cinco itens de grafite menos sensíveis usados em indústrias básicas, como aço, metalurgia e produtos químicos.

Com o aumento das vendas de veículos elétricos, as montadoras estão correndo para bloquear os suprimentos de fora da China, mas a escassez está se aproximando.

"Com essa nova restrição à exportação de grafite, as empresas sul-coreanas que dependem fortemente da China para as importações de grafite precisariam buscar alternativas, como minas dos Estados Unidos ou da Austrália, mas isso provavelmente aumentaria a carga de custos para muitos", disse Kang Dong-jin, analista da Hyundai Motor Securities.

O Ministério do Comércio da Coreia do Sul disse em um comunicado que havia realizado uma reunião na sexta-feira com fabricantes de baterias e materiais sobre como responder às restrições de exportação.

"O governo sul-coreano se comunicará de perto... para evitar interrupções na produção do setor de baterias de íon-lítio", disse o ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun.

O principal porta-voz do governo do Japão, Hirokazu Matsuno, disse na sexta-feira que o país planeja perguntar à China sobre as "políticas operacionais" das novas medidas e "tomará as medidas apropriadas" se elas violarem as regras da Organização Mundial do Comércio.

As ações dos fabricantes de veículos e baterias de energia nova da China subiram após o anúncio.

Analistas disseram que não está claro o impacto que as novas medidas sobre o grafite terão no curto prazo.

"Esse controle não é uma proibição total, e não houve impacto significativo em nenhum setor durante o controle temporário anterior", disse Ivan Lam, analista sênior da Counterpoint Research.

Os preços do grafite natural em flocos estavam em 3.950 iuanes (539,62 dólares) a tonelada métrica nesta semana, uma queda de 25,5% em relação ao início deste ano, devido à queda na demanda do setor de veículos elétricos, de acordo com a Mysteel.

(Reportagem de Siyi Liu, Amy Lv e Dominique Patton, em Pequim; Brenda Goh, em Xangai; Heekyong Yang, em Seul; Nick Carey e Eric Onstad, em Londres)