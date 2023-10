BNDES anuncia programa de refinanciamento de dívida com foco em PMEs

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta sexta-feira um novo programa de refinanciamento de créditos concedidos por agentes financeiros a empresas, com um foco especial nas pequenas e médias empresas (PMEs).

O programa, chamado de "Refin," inclui medidas como a suspensão de pagamentos por seis meses e a extensão dos prazos dos financiamentos por um ano.

O BNDES disse que o programa se aplica aos recursos do banco que foram emprestados por meio de agentes financeiros. No total, cerca de 70 instituições financeiras fazem parte desse grupo, incluindo os maiores bancos comerciais do país, segundo o banco de fomento.

As micro, pequenas e médias empresas são os principais clientes dessas linhas, e respondem por mais de 90% das operações indiretas automáticas, disse o banco de fomento.

O refinanciamento está disponível para empresas que tenham contratado operações com custo financeiro em Taxa de Longo Prazo (TLP), Selic ou Taxa Fixa do BNDES (TFB), e deve contribuir para ampliar o acesso ao crédito para as micro, pequenas e médias companhias, de acordo com o BNDES.

O BNDES já havia adotado uma solução semelhante durante a pandemia, permitindo a suspensão de pagamentos das empresas, um mecanismo conhecido como "standstill".

