Análise: Governo precisa afastar fantasmas de vigilância e controle na Abin

O governo Lula tem o desafio de extirpar o espírito controlador e de vigilância instalado na Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante o governo de Jair Bolsonaro. A análise é da advogada e integrante da Coalizão Direitos na Rede Bruna Santos, ao comentar a operação realizada pela Polícia Federal nesta sexta (20) e que investiga o uso ilegal de um sistema de monitoramento de celulares pela agência.

É importante que o novo governo pense muito em como reestruturar a Abin e afastar os fantasmas de vigilância e controle da sociedade, que infelizmente foram colocados na estrutura da agência. São pessoas que estavam lá até hoje em cargos de direção. Bruna Santos, advogada e integrante da Coalizão Direitos na Rede

Em participação no UOL News, Bruna explicou como o monitoramento irregular de cidadãos se encaixa à prática política de Bolsonaro, com o intuito de "opressão, controle ou silenciamento de vozes contrárias" ao ex-presidente. A advogada considerou a prática "abusiva" e ressaltou que Bolsonaro encarava críticas "quase como uma atividade terrorista".

É algo que surpreende e ajuda a reforçar essa tendência de instrumentalização da esfera pública, algo comum e que representa o governo Bolsonaro. É um grupo que abusou das estruturas políticas brasileiras para poder fazer o que eles gostariam. Essa vigilância é mais sobre o que Bolsonaro pensava ser um projeto político dele do que algo feito para o bem dos cidadãos e para garantir a segurança pública. É algo que preocupa e assusta bastante. Bruna Santos, advogada e integrante da Coalizão Direitos na Rede

