AmEx tem lucro acima do esperado no 3º tri  

Por Niket Nishant e Jaiveer Shekhawat

(Reuters) - A American Express reportou nesta sexta-feira um lucro do terceiro trimestre que superou as expectativas, ajudado pelos gastos resilientes dos seus ricos clientes que ignoraram as preocupações sobre uma recessão econômica.

A AmEx, que atende uma base de clientes premium, tem conseguido em grande parte mitigar o impacto da inflação e dos aumentos dos juros pelo Federal Reserve, que tornaram os empréstimos dispendiosos e restringiram os gastos discricionários.

Em um sinal de cautela, no entanto, a AmEx aumentou as suas provisões para perdas de crédito para 1,23 bilhão de dólares, um acréscimo de 58% em relação ao ano passado, para responder a uma maior probabilidade de os consumidores não pagarem as suas dívidas.

As taxas de inadimplência, no entanto, ficaram abaixo dos níveis pré-pandemia, disse a empresa.

"É um trimestre normal para nós", disse o diretor financeiro Christophe Le Caillec. "Vemos muita demanda por nossos produtos e serviços vindo da Geração Z e da Geração Millennials. Eles também estão se inscrevendo em produtos premium."

A AmEx reportou um lucro de 3,30 dólares por ação, acima dos 2,47 dólares por ação um ano antes. Em média, os analistas esperavam um lucro de 2,94 dólares por ação, de acordo com dados do LSEG IBES.

A empresa também disse que seu lucro por ação e receita para o ano inteiro estavam em linha com a previsão anterior. A empresa disse anteriormente que espera lucro entre 11 e 11,40 dólares por ação em 2023.

"Os gastos com viagens e entretenimento (T&E) permaneceram robustos... Os gastos com restaurantes foram novamente uma de nossas categorias de T&E de crescimento mais rápido", disse o presidente-executivo da companhia, Stephen Squeri, em um comunicado.

A receita, excluindo despesas com juros, aumentou 13%, para 15,38 bilhões de dólares. As despesas consolidadas aumentaram 7%, para 11 bilhões de dólares, impulsionadas por custos mais elevados de envolvimento do cliente.