Ações da L'Oréal caem após vendas no 3º tri na Ásia decepcionarem  

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - As ações da L'Oréal recuavam nesta sexta-feira, tocando mínimas desde março, após um impacto maior do que o esperado no negócio de varejo de viagens da gigante de cosméticos na Ásia, que também afetou sua divisão de luxo.

As ações abriram em queda de 3,3% depois que o grupo francês, dono de marcas que vão de Maybelline a Lancôme, divulgou as vendas do terceiro trimestre na noite de quinta-feira. Por volta de 10:35, horário de Brasília, as ações recuavam 0,87%.

As vendas da L'Oréal no norte da Ásia caíram 4,8% no terceiro trimestre, ficando aquém das expectativas de um aumento de 14,4%.

Os analistas apontaram para um impacto mais acentuado do que o esperado nas empresas devido aos controles mais rígidos por parte do governo chinês sobre os revendedores "daigou", que compram produtos a preços mais baixos no exterior e os revendem com desconto na China.

Embora a fraqueza no norte da Ásia devido a questões do varejo de viagens e da divisão de luxo fosse esperada pelos investidores, a escala da perda "pegou-nos de surpresa", disseram analistas do Barclays.

A desaceleração na divisão de luxo era provavelmente esperada depois que a divisão de perfumes e cosméticos da LVMH ficou ligeiramente abaixo das expectativas na semana passada, mas o crescimento de 3,2% contra as expectativas de consenso de 12,2% foi provavelmente uma surpresa negativa para o mercado, disseram analistas da Jefferies.

Apesar da falta de expectativas de uma forte recuperação na China, onde o mercado permaneceu calmo, o crescimento na Europa e uma aceleração nos Estados Unidos ajudaram a empresa a cumprir as previsões globais de expansão das vendas, com um crescimento orgânico das vendas de 11,1%.