Ações da China têm pior semana do ano com temores sobre Oriente Médio e rendimentos dos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas caíram pela terceira sessão seguida nesta sexta-feira, acompanhando os pares globais mais fracos em meio a preocupações decorrentes da intensificação do conflito no Oriente Médio e do aumento dos rendimentos dos títulos dos Estados Unidos.

Os principais índices de ações chineses registraram sua pior semana do ano, com ambos atingindo novas mínimas de 2023.

O índice de ações blue-chip CSI 300 e o Índice de Xangai perderam 0,7% cada no dia.

O Índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,7%.

Na semana, o CSI 300 recuou 4,2% e o Hang Seng perdeu 3,6%.

As ações asiáticas atingiram uma nova mínima de 11 meses, com a intensificação dos temores de um conflito regional no Oriente Médio e um aumento incessante nos rendimentos de longo prazo dos EUA pressionando as avaliações, enquanto as preocupações com a oferta elevaram ainda mais os preços do petróleo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,54%, a 31.259,36 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,72%, a 17.172 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,74%, a 2.983 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,65%, a 3.510 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,69%, a 2.375 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,07%, a 16.440 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,74%, a 3.076 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,16%, a 6.900 pontos.

(Reportagem da redação de Xangai)