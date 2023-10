Não é bruxaria: 13 makes para entrar no clima do Halloween

O Halloween está chegando e com ele os eventos temáticos. Seja à fantasia ou não, maquiagem não pode faltar na festa, não é mesmo?

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL separou 13 makes incríveis para você entrar no clima e arrasar. Tem sombras, delineador, batons, e muito mais. E comprando agora você recebe antes do Dia das Bruxas. Confira:

Alta durabilidade

Fácil de espalhar

Secagem rápida

Pode ser usado na face, nos olhos e no corpo

Alta cobertura

Textura aveludada

Fácil de aplicar e esfumar

Pode ser usado na face, na boca, nos olhos e no corpo

Textura leve e fácil de espalhar

Quando aplicado, adquire um tom entre rosa e ameixa, que varia para cada pessoa

Produto reage de acordo com o pH da pele

Alto nível de hidratação com emoliente de origem 100% natural

Pó facial multiuso

Pode ser usado como blush, sombra e para maquiagens artísticas

Toque aveludado roxo com subtom fluorescente

Enriquecido com vitamina E

Paleta em tons de roxo com diferentes acabamentos

4 cores: Eletric White (pigmento prensado com reflexo furta cor); Eletric Lilac (lilás irradiante com acabamento "molhado"); Magenta (acabamento matte e elegante); Dark Purple (roxo intenso matte)

Alta pigmentação e fixação

Espelho embutido

8 cores: 4 super brilho multidimensionais e 4 matte conforto

Ultrapigmentadas

Pigmentação intensa

Pincel ultrafino

Alta precisão

Longa duração

Pode ser usada como sombra ou como primer para sombras em pó

Cores bem pigmentadas

Secagem rápida

Acabamento aveludado

Textura cremosa

Longa duração

Efeito matte

Longa duração

Pigmentação extrema

Sensação de hidratação

Com micropartículas naturais que disfarçam as linhas finas

Cílios espessos

Mais volume e curvatura

Alta pigmentação

Resistente a água

Pode ser usado nos olhos, no rosto e na boca

Partículas refletoras de luz

Sem plástico

Efeito iluminado e radiante

Ultrapigmentado

Efeito semelhante ao glitter

Acabamento profissional

Alta fixação

Ativos hidratantes

Textura firme

