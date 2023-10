++ Verstappen lidera treino livre do GP EUA; Leclerc é 2º ++

SÃO PAULO, 20 OUT (ANSA) - O holandês Max Verstappen, da RBR, liderou o treino livre único do GP dos Estados Unidos nesta sexta-feira (20), com volta de 1m35s912 nos pneus macios.

Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em segundo; e Lewis Hamilton, da Mercedes, em terceiro.

A corrida de classificação acontece ainda nesta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília). A corrida acontece no domingo (22), às 16h. (ANSA).

