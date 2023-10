++ Monza é notificado sobre doping de 'Papu' Gómez ++

MONZA, 20 OUT (ANSA) - A Fifa enviou ao Monza a notificação sobre o doping do atacante Alejandro "Papu" Gómez, que testou positivo em um exame no final de 2022. O teste do jogador, que ficará dois anos afastado dos gramados, indicou a presença de terbutalina, substância usada no tratamento de asma e obstruções pulmonares. (ANSA).

