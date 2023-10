++ Leclerc crava pole no GP dos EUA ++

NOVA YORK, 20 OUT (ANSA) - O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, teve o melhor desempenho na corrida classificatória desta sexta-feira (20) e vai largar na pole position na corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos no domingo (22).

Lando Norris, da McLaren; e Max Verstappen, da RBR, chegaram nas posições sucessivas. (ANSA).

