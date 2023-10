++ Ex de Meloni é afastado de programa após declaração sexista +

ROMA, 20 OUT (ANSA) - O jornalista Andrea Giambruno, ex-companheiro da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi suspenso nesta sexta-feira (20) do cargo de apresentador do programa "Diario del giorno", do Rete4, informou um porta-voz da Mediaset à ANSA.

Segundo ele, a empresa está avaliando cuidadosamente os fatos, após gravações vazadas revelarem comentários sexistas e de cunho sexual feitos por Giambruno durante o programa. (ANSA).

