Wall St tem desempenho misto antes de comentários de Powell

Por Shubham Batra e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street tinham desempenho misto nesta quinta-feira, com a Tesla e a Netflix dando continuidade à temporada de balanços nos Estados Unidos, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuavam das máximas da sessão antes de comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

A Netflix disparava 14,5% depois que a maior empresa de streaming do mundo em número de assinantes disse que estava aumentando os preços de alguns de seus planos nos Estados Unidos, Reino Unido e França, após ganhar 9 milhões de usuários no terceiro trimestre.

A Tesla , no entanto, caía 6,5%, já que a fabricante de veículos elétricos frustrou as estimativas de Wall Street para margem bruta, lucro e receita do terceiro trimestre.

Enquanto isso, os rendimentos de referência dos Treasuries caíram das máximos da sessão, mas o rendimento de dois anos, que melhor reflete as expectativas sobre juros de curto prazo, ainda estava no pico de 17 anos de 5,2249%, enquanto o das notas de dez anos continuava próximo do nível de 5% observado pela última vez em 2007.

"Será que o rendimento de dez anos ultrapassará os 5%? Acho que a resposta é sim, o que pode, por sua vez, provocar ainda mais volatilidade", disse Russell Hackmann, presidente da Hackmann Wealth Partners.

Powell falará às 13h (horário de Brasília) enquanto outras autoridades do Fed, incluindo o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, Raphael Bostic, de Atlanta, e Patrick Harker, da Filadélfia, falarão mais tarde no dia.

Às 11:23 (de Brasília), o índice S&P 500 perdia 0,08%, a 4.311,03 pontos, enquanto o Dow Jones caía 0,25%, a 33.581,84 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite avançava 0,19%, a 13.339,20 pontos.