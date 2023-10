Von der Leyen, da UE, diz que risco de transbordamento da guerra Israel-Hamas é "real"

Por Andrea Shalal e Eric Beech

WASHINGTON (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quinta-feira que o risco de transbordamento regional da guerra entre Israel e Hamas é "real" e ressaltou a necessidade de reforçar as sanções ao Irã, que segundo ela estaria fornecendo suprimentos ao grupo militante.

Von der Leyen também disse, no Instituto Hudson, em Washington, que o diálogo entre Israel e os seus vizinhos precisa continuar.

"Vimos as ruas árabes se encherem de raiva em toda a região. Portanto, o risco de um transbordamento regional é real", disse ela.

Israel está em guerra contra o Hamas no enclave palestino de Gaza após o grupo militante matar mais de 1.400 pessoas em um ataque surpresa a Israel em 7 de outubro.

O número de vítimas dos ataques israelenses em Gaza aumentou para mais de 3.500 mortos e mais de 12.000 feridos, segundo autoridades de saúde palestinas.

Israel também está em conflito com o Hezbollah na fronteira com o Líbano.

"O Irã, patrono do Hamas, só quer alimentar o fogo do caos. A Rússia, cliente do Irã em tempos de guerra, está observando com cuidado. A Rússia e o Hamas são parecidos", disse a líder da UE.

Von der Leyen denunciou o "papel maligno que o Irã desempenha nos bastidores", acrescentando que "sem dúvida" que o Irã forneceu 93% das armas utilizadas pelo Hamas.

Ela disse que era vital continuar com as sanções ao Irã, ampliá-las e reprimir a evasão a elas.

"Que temos que intensificar é inquestionável", disse ela.

(Reportagem de Andrea Shalal)