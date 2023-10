Viagem a Israel vincula Biden e EUA a qualquer ofensiva em Gaza

Por Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Ele veio para apoiar a luta de Israel contra o Hamas e oferecer ajuda aos palestinos que sofrem com o cerco israelense, mas ao voar para Tel Aviv, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se vinculou inextricavelmente a qualquer luta que venha a ocorrer.

A visita de oito horas de Biden ocorreu um dia depois que um bombardeio a um hospital na Cidade de Gaza, que matou centenas de palestinos, se tornou rapidamente um alvo de críticas no mundo árabe.

"Do ponto de vista do risco, Biden agora está vinculado ao que os israelenses decidirem fazer em Gaza", disse Jon B. Alterman, diretor do programa do Oriente Médio no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Biden está apostando que consolar, negociar e ajudar Israel lhe dará o máximo de influência para moldar suas ações, afirmou ele.

Seus planos de empurrar rapidamente bilhões de dólares a mais em ajuda a Israel pelo Congresso provavelmente alimentarão debates sobre os fundos do contribuinte norte-americano. Enquanto isso, o veto dos EUA a uma resolução da ONU que pedia um cessar-fogo irritou os aliados.

Biden disse que os EUA forneceriam 100 milhões de dólares em novos recursos para ajuda humanitária em Gaza e na Cisjordânia ocupada. Os Estados Unidos pediram a Israel que permitisse que ajuda humanitária auxilie os palestinos.

A Casa Branca reconhece que precisa explicar melhor a política de Biden para Israel em seu país.

Biden fará um discurso no horário nobre da Casa Branca nesta quinta-feira, para "discutir nossa resposta aos ataques terroristas do Hamas contra Israel e a guerra brutal em curso da Rússia contra a Ucrânia", disse a Casa Branca na quarta-feira.

Depois de partir de Tel Aviv, Biden concedeu sua primeira entrevista coletiva na cabine de imprensa do Air Force One como presidente para dizer aos repórteres que havia trabalhado com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para abrir a passagem de Rafah para ajuda humanitária a Gaza.

Manter a credibilidade pode se tornar ainda mais difícil para Biden quando uma invasão terrestre aumentar o número de vítimas civis, disse Ezra Cohen, membro do Hudson Institute e ex-subsecretário de Defesa dos EUA para inteligência.

Ele afirmou que Biden "terá que se preocupar muito em explicar ao povo americano que Israel segue a lei do conflito armado".

Diversos críticos afirmam que Israel não segue.

A situação ameaça desfazer anos de trabalho diplomático para cortejar parceiros no mundo árabe e muçulmano, da Turquia à Arábia Saudita e do Egito ao Catar, na esperança de que laços mais profundos tornariam Israel mais seguro, combateriam os inimigos dos EUA, de Teerã a Moscou e Pequim, e manteriam os preços do gás dos EUA sob controle.

A diplomacia para normalizar os laços entre a Arábia Saudita e Israel está agora congelada, enquanto Biden tenta conter uma crise em espiral que envolve o Oriente Médio e desencadeia um confronto direto com o Irã.

"Ser presidente significa fazer apostas, e Biden fez uma", disse Alterman. "Vamos ver como isso vai acabar".

(Reportagem adicional de Steve Holland em Tel Aviv, Jarrett Renshaw na Filadélfia e Nidal al Mughrabi em Gaza)