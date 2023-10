Uefa confirma empate entre Bélgica e Suécia

ROMA, 19 OUT (ANSA) - A Uefa confirmou nesta quinta-feira (19) o empate de 1 a 1 entre Bélgica e Suécia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, partida interrompida no intervalo devido a um ataque terrorista com dois mortos em Bruxelas.

O atentado foi cometido pelo tunisiano Abdessalem Lassoued, na última segunda (16), e vitimou dois turistas suecos. Na ocasião, as duas seleções pediram suspensão do jogo.

Com a homologação do resultado, cada equipe garante um ponto, deixando a Bélgica na primeira colocação do grupo F, com 17 e já garantida na próxima Euro, e a Suécia com sete, em terceiro lugar.

O ataque reacendeu o alerta contra o terrorismo na União Europeia, e Lassoued acabou morto em um confronto com a polícia belga na manhã seguinte ao atentado. (ANSA).

