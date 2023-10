Trabalhadores de fornecedor da Mercedes no Alabama encerram greve

Os membros do sindicato norte-americano United Auto Workers (UAW) que entraram em greve no mês passado na fábrica da ZF, fornecedora da Mercedes, no Alabama, exigindo salários mais altos e melhores benefícios de saúde, encerraram a paralisação nesta quinta-feira.

O sindicato disse que a greve de 190 trabalhadores terminou após a ratificação de um acordo provisório. No mês passado, os trabalhadores haviam rejeitado uma oferta de contrato.

A ZF, que fabrica eixos dianteiros usados ​​pela Mercedes-Benz em sua fábrica no Alabama, disse no mês passado que a unidade de Tuscaloosa funcionaria enquanto as negociações com o sindicato continuassem.

Um porta-voz da ZF disse que a empresa está “feliz por poder avançar e continuar a fornecer tecnologia de nível mundial aos nossos clientes da ZF Tuscaloosa”.

Cerca de 34 mil membros do UAW permanecem em greve nas três principais montadoras de Detroit: Ford Motor, General Motors e Stellantis. O presidente do sindicato, Shawn Fain, reuniu-se nesta quinta-feira com a GM e a Stellantis para negociações, disseram autoridades.

(Reportagem de David Shepardson)