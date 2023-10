Trabalhadoras sexuais e moradores protestam contra deslocamento de 'centro erótico' de Amsterdã

Centenas de trabalhadoras sexuais e residentes do norte e sul de Amsterdã protestaram, nesta quinta-feira (19), contra um projeto da prefeitura para deslocar a prostituição do famoso Red Light District para um "centro erótico" no subúrbio.

Os manifestantes marcharam até a prefeitura com máscaras para ocultar suas identidades, com cartazes que diziam "Salvem o Red Light District".

A prefeitura da capital dos Países Baixos deve definir até o fim do ano o local exato deste controverso centro erótico, e argumenta que isso reduzirá os transtornos e os crimes relacionados com o turismo de massa.

Moradores, porém, não querem um novo "bordel" em seus bairros. De acordo com o plano das autoridades, há três lugares possíveis no norte e no sul da cidade.

Assim, residentes dessas áreas se uniram à manifestação das trabalhadoras sexuais, que querem manter as vitrines com luzes de neon vermelhas perto dos canais do centro histórico.

No total, várias centenas de habitantes de Amsterdã participaram da manifestação, segundo a agência de notícias holandesa ANP.

