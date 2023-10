Tirar os sapatos na porta de casa faz diferença para a saúde ou é lenda?

Seja pai, mãe, namorado, amigo, idoso, criança, você é do tipo de pessoa que quando chega em casa tira ou pede para tirarem os sapatos na porta, a fim de evitar contaminações?

Pois saiba que esse hábito contribui para que menos sujeira seja levada para dentro de casa, como terra, poeira, cabelos, pelos de animais, resquício de fezes, secreções, pólen e fuligem.

Consequentemente, diminui a chance de sermos contaminados por substâncias tóxicas e cancerígenas presentes no asfalto e microrganismos resistentes, inclusive a medicamentos, como agentes infecciosos hospitalares (germes, vírus, bactérias) de difícil tratamento.

Permite que crianças, especialmente as pequenas, que costumam colocar a mão no rosto ou na boca com frequência, possam engatinhar, aprender a dar os primeiros passos descalças e a brincar no chão livremente.

Oferece maior proteção também aos animais de estimação que não têm acesso à rua —e consequentemente aos tutores— uma vez que muitos sobem e dormem em colo, cama e sofá.

É mais seguro para os imunodeprimidos, pessoas com sistema imune enfraquecido, como pessoas em tratamento de câncer, soropositivos, transplantados, mais vulneráveis a infecções que podem se agravar.

Imagina um bebê engatinhando em um chão cheio de sujeiras vindas da rua? Imagem: Kazuhiro Nogi/AFP

Segundo trabalhos científicos sobre contaminantes com os quais as pessoas estão expostas em suas próprias casas, um terço vem de fora. Fora tudo o que pode vir grudado nos solados e que já foi citado aqui, alguns pesquisadores também já encontraram microplásticos, elementos radioativos e metais pesados, como arsênico, chumbo e cádmio.

Sem falar que é arriscado —e nojento— entrar em casa após ter transitado por locais como hospital, cemitério, metrô, aeroporto, banheiro público, calçada com lixo ou esgoto aberto.

Precisa de mais motivos para deixar o tênis, ou a sapatilha no canto da porta? Vale esclarecer que andar descalço dentro de casa não causa gripe, nem resfriado, que são decorrentes da transmissão de vírus e bactérias entre pessoas: por tosse, espirro, conversa, coabitação em local fechado, mãos e objetos contaminados levados ao nariz, boca, olhos. Entretanto, a friagem pode enfraquecer o sistema imunológico, nos deixando vulneráveis a infecções e rinites.

Mas só tirar o sapato não basta

Não entrar com os sapatos em casa proporciona muitas vantagens, mas atenção: isso não isenta o chão da casa de ser limpo com regularidade e de algumas ameaças que podem passar despercebidas ou são imperceptíveis.

Embora o ambiente interno seja mais controlado, ele também se suja com o uso diário e pode ter coisas que facilitem doenças, quedas e perfurações.

Imagem: iStock

É sabido, por exemplo, que a Escherichia coli (bactéria que se desenvolve em intestinos de muitos mamíferos, inclusive nos de humanos, e pode causar desde vômito e diarreia a até insuficiência renal e morte) é tão disseminada que está praticamente em todos os lugares.

Também mesmo que não sejam pisoteados com pés de rua, tapetes requerem manutenção frequente, ainda mais havendo alérgicos em casa.

Por serem macios e porosos, eles retêm partículas trazidas pelo vento e que entram por janelas, frestas, sacadas, além de todo tipo de resíduo biológico, ácaros e fungos, servindo de criadouros.

Com cão ou gato em casa, igualmente não é possível se descuidar da limpeza doméstica. Andar descalço por sobre uma área que é usada como banheiro de pets, com fezes, sangue e urina, que podem estar contaminados, você pode adquirir verminoses, micoses, infecções de pele e gastroenterites. Pessoas imunocomprometidas, idosos e bebês são os grupos mais vulneráveis.

Se veio da rua, limpe antes de entrar

Tirar os sapatos no tapetinho ou capacho da porta de casa é mais prático, em se tratando de prevenção contra o que vem da rua. Mas, se você se sentir constrangido em pedir para que outras pessoas, especialmente visitas, façam isso, uma solução simples é colocar antes, na entrada, um pano úmido com água sanitária para que os solados sejam limpos antes de entrar.

Imagem: iStock

Para uma limpeza efetiva, os sapatos precisam ser bem esfregados no pano, do contrário, a medida não surte nenhum efeito. Fora que o tapetinho ou capacho da porta também precisa ser higienizado de tempos em tempos, pois acaba encardido e retendo impurezas e patógenos potencialmente prejudiciais. Lave-os com sabão e água corrente e deixe-os ao sol para secar.

As recomendações se estendem ainda aos animais de estimação que passeiam fora de casa. Ao retornarem, os tutores devem limpar a parte inferior de suas patas com água e sabonete ou xampu para pets, esfregando por alguns segundos antes de enxaguar bem, ou então aplicar spray veterinário próprio para essa finalidade e depois secar bem.

Há ainda lenços umedecidos antissépticos, que ajudam a tirar as sujeiras dos pelos e patinhas do pet, sem precisar lavá-los.

Fontes: Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista do Hospital Cema, em São Paulo; Nelson Douglas Ejzenbaum, pediatra da AAP (Academia Americana de Pediatria); e Sylvia Lemos, infectologista e professora na UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Referências: