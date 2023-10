Tesouro Direto terá financiamento coletivo e cadastro rápido para o Tesouro Educa+

O Tesouro Direto divulgou uma nova funcionalidade que permite que familiares e amigos possam investir em nome de crianças e adolescentes no Tesouro Educa+, um título voltado para a formação de renda para custear estudos. A ferramenta Tesouro Direto Coletivo permite que pais e responsáveis criem, a partir de um objetivo definido, uma campanha colaborativa no site do Tesouro.

Com nome e descrição da campanha, será disponibilizado um link para apoiadores que poderão escolher um valor de contribuição, pago via Pix, para o título dessa criança.

A plataforma permitirá acompanhamento do andamento da campanha, como a quantidade de apoios recebidos e quanto falta para o objetivo.

Essa nova ferramenta é lançada em parceria com a B3.

O Tesouro Direto também vai permitir a abertura de conta em nome de menor de idade, por meio de cadastro rápido (Cad&Pag).

Essa funcionalidade facilita o registro de novos investidores no programa.