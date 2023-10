Sunak se reúne com Netanyahu e defende derrota do Hamas

TEL AVIV, 19 OUT (ANSA) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, foi recebido nesta quinta-feira (19) pelo seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, e reforçou que está ao seu lado na guerra contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza.

"Estou orgulho de estar aqui com você no momento mais sombrio de Israel, como seu amigo", afirmou Sunak ao premiê de Israel após desembarcar em Tel Aviv para expressar seu apoio.

"Seremos solidários com vocês, apoiaremos seu povo. Queremos sua vitória", acrescentou.

O líder britânico enfatizou que o Reino Unido apoia "absolutamente o direito de Israel de se defender, de recuperar reféns e de fortalecer sua segurança no longo prazo".

No entanto, observou que "o povo palestino também é vítima do Hamas". "Sabemos que vocês estão tomando medidas reforçadas na tentativa de reduzir os danos aos civis", ressaltou.

Neste contexto, o premiê do Reino Unido elogiou a decisão do governo israelense de autorizar a entrada da primeira ajuda humanitária em Gaza, após visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Por sua vez, Netanyahu declarou que "apreciou a ajuda militar" que o Reino Unido colocou à disposição de Israel e reforçou, depois de definir a libertação dos reféns como uma prioridade, que esta é uma guerra "contra os monstros do mundo".

"Vocês lutaram contra os nazistas há 80 anos, agora devemos lutar juntos contra o Hamas, que é o novo nazismo", alertou o israelense, lembrando que esta é "uma batalha pelo futuro", porque de um lado está o eixo do mal com o Irã, do outro a força do progresso.

"Esta é a nossa hora mais sombria, a hora mais sombria do mundo", concluiu. (ANSA).

