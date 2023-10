Sakamoto: Lula retomou ritmo de trabalho e volta ao Planalto semana que vem

Lula deve voltar a trabalhar no Palácio do Planalto na próxima semana, segundo apurou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto. O presidente se recupera bem de uma cirurgia no quadril, realizada no fim de setembro, e desde então tem despachado do Palácio da Alvorada.

Falei com assessores próximos ao Lula. Ele está andando sem ajuda de bengala ou de outro aparelho. A perspectiva é de que ele retome o trabalho presencial no Palácio do Planalto na semana que vem. Lula tem feito fisioterapia pela manhã e à tarde para o fortalecimento dos músculos. Como disse o ministro [Alexandre] Padilha, ele já retomou o ritmo de trabalho. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Sakamoto destacou que membros do Palácio do Planalto brincam com as broncas de Lula, o que comprova a disposição do presidente após a cirurgia. O colunista acrescentou que o petista ainda não pode viajar de avião, mas já participa ativamente de conversas com ministros e membros do governo.

Isso é informação interna do próprio Palácio, mas foi lembrada a evolução do Lula. Ele deixou de fumar em seus primeiros mandatos. Após o câncer na garganta, ele começou a fazer exercício e manteve isso quando esteve preso em Curitiba. Isso o ajudou bastante neste momento do pós-operatório . Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Lula lamentou não poder viajar ao Egito para reunião sobre guerra

Convidado pelo governo do Egito para participar de uma cúpula sobre a guerra entre Israel e Hamas, Lula lamentou não poder viajar ao Cairo por ainda apresentar limitações físicas após a cirurgia que fez no quadril, revelou Josias de Souza. O colunista elogiou a postura do presidente em relação à guerra entre Israel e Hamas, em contraste com declarações equivocadas no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Desde que se submeteu à cirurgia no quadril, pela primeira vez Lula lamentou não estar com sua mobilidade 100% recuperada. Ele disse, em privado, que gostaria muito de participar dessa reunião no Egito, mas terá que mandar o chanceler Mauro Vieira. Deu-se algo muito diferente nesse conflito estre Hamas e Israel. O governo Lula ainda não é protagonista, mas deixou de ser figurante Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: EUA e Israel anunciam migalhas a Gaza para ficarem bem no mundo

Sakamoto também disse que a abertura da passagem de Rafah para cerca de 20 caminhões que levam ajuda humanitária à Faixa de Gaza é uma medida para deixar Estados Unidos e Israel com uma imagem positiva para o resto mundo. Ele considera o anúncio uma "migalha" perto das necessidades de uma população devastada pela guerra.

Conversei com duas fontes, uma em Rafah e outra na Faixa de Gaza, que trabalham em ONGs e atuam na área de saúde. Uma delas me disse que há uma fila de cem caminhões com mantimentos, água potável e medicamentos e eles não passam. Vão passar 20, mas isso é migalha e isso aqui, na verdade, é para Israel ficar bem diante do mundo. Eu acrescento que é para EUA e Israel ficarem bem diante do mundo. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

