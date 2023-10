Sainz diz que espera voltar ao pódio no GP dos EUA

NOVA YORK, 19 OUT (ANSA) - Depois de dois dias em Nova York ("nunca havia estado lá, bela cidade, mas muito trânsito") para comparecer a um evento da Ferrari, o piloto espanhol Carlos Sainz expressou sua prontidão não apenas para voltar ao volante, mas também com ambições: "Espero voltar ao pódio".

Após ser parado devido a um vazamento de combustível logo antes do início do Grande Prêmio do Catar, Sainz, na coletiva de imprensa do Grande Prêmio dos EUA de F1, mostrou confiança em fazer uma boa corrida. "Adoro esta pista, assim como a atmosfera com os fãs", acrescentou.

Quanto ao problema que o deixou nos boxes em Lusail, disse: "Trocamos algumas peças para encontrar uma solução a longo prazo e evitar que o problema se repita". (ANSA).

