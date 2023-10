Rússia: Veto dos EUA na ONU terá 'consequências monstruosas'

MOSCOU, 19 OUT (ANSA) - A Rússia considera que a decisão dos Estados Unidos de bloquear uma resolução da ONU que invocou uma "pausa humanitária" entre Hamas e Israel terá "consequências monstruosas" em termos de perdas de civis.

A declaração foi dada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, em um comunicado.

"No contexto de um confronto que se estende e arrisca ultrapassar as fronteiras do Oriente Médio e de adquirir uma dimensão ainda maior, as consequências de tal decisão são potencialmente monstruosas", disse.

A resolução humanitária foi apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O texto recebeu 12 votos a favor, três a mais que os nove necessários, porém os EUA, um dos cinco membros com poder de veto, se posicionaram contra. Já Reino Unido e Rússia, que também podiam vetar a resolução, se abstiveram.

O documento condenava os "hediondos ataques terroristas" do Hamas contra Israel e exigia a "libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis", além de pedir "pausas humanitárias para permitir acesso total, rápido, seguro e sem obstáculos para agências das Nações Unidas e seus parceiros" na Faixa de Gaza. (ANSA).

