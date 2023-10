Refinarias dos EUA aumentam produção de diesel; lidam com margens fracas para gasolina

Por Laura Sanicola e Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - As refinarias de petróleo dos EUA aumentaram a produção de diesel, óleo para aquecimento e combustível de aviação para a temporada de inverno do Hemisfério Norte, mas estão lutando para obter lucro porque as margens da gasolina caíram mais de 80% desde o fim da temporada de verão.

As refinarias, que normalmente produzem mais derivados como diesel e óleo para aquecimento no outono, estão tentando reconstruir os estoques desses combustíveis, que estão perto de mínimos recordes sazonais.

Embora os fabricantes de combustíveis se concentrem em maximizar a produção desses derivados, eles inevitavelmente também produzem gasolina. Isso deixou os estoques de gasolina inchados em um momento de baixa demanda.

Enquanto isso, a proibição de exportação de diesel de curta duração da Rússia, juntamente com a menor capacidade de refino e as sanções ocidentais ao diesel russo, atingiram os estoques de diesel e restringiram os suprimentos.

Os estoques de óleo combustível dos EUA em setembro ficaram, em média, em 21 milhões de barris abaixo da média sazonal anterior de 10 anos.

Nos EUA, a demanda por derivados aumentou para o volume mais alto em um ano na semana passada.

As exportações de diesel e óleo para aquecimento das refinarias dos EUA aumentaram para 6,6 milhões de barris em setembro, o maior volume em mais de um ano, de acordo com dados da LSEG.

Embora a média de quatro semanas das exportações de produtos petrolíferos dos EUA tenha aumentado para 6,3 milhões de bpd na semana encerrada em 13 de outubro, próximo ao seu recorde histórico alcançado no verão, as exportações de diesel estão abaixo da média sazonal de 10 anos, segundo dados do governo.

Os preços da gasolina caíram cerca de 30 centavos no mês passado, para 3,58 dólares o galão, de acordo com a AAA. Esse valor está abaixo da média de quase 4,00 dólares por galão há apenas algumas semanas, um limite que tende a pesar na mente e na carteira dos motoristas.

Vários fatores influenciaram a queda na demanda de gasolina, incluindo o fim da temporada de pico do verão, uma série de tempestades na Costa Leste dos EUA que manteve os motoristas fora das estradas e os preços relativamente altos na bomba durante o verão.

Os estoques de gasolina aumentaram 7,7% em relação ao mesmo período do ano passado, mas a média de quatro semanas da demanda de gasolina nos EUA caiu 6%, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA.

Como resultado, as margens de lucro para produzir gasolina, conhecidas como crack da gasolina, caíram 83% desde agosto, chegando a 7,04 dólares por barril neste mês, de acordo com dados da LSEG.