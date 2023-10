Fiquei 4 dias sem acesso à conta da minha empresa no Inter, diz cliente

A consultora Cilene Marcondes, 49, ficou sem acesso à conta de sua empresa no banco Inter por quatro dias. Nesta semana, recebeu um valor importante, que seria usado para fazer o pagamento de R$ 15 mil de contas da empresa, mas só conseguiu movimentar na noite de ontem após mais de 20 tentativas de troca de senha. O banco Inter diz, em nota, que identificou uma "instabilidade pontual no acesso de alguns clientes" e que o problema foi solucionado.

O que aconteceu

Cilene não conseguia acessar sua conta desde sábado (14). A consultora diz que o pagamento que recebeu seria usado no começo da semana para pagar dois colaboradores freelancer e impostos. Cilene tem a conta de sua empresa no Inter desde junho de 2022 e diz que nunca tinha tido um problema assim com o banco.

Ao tentar acessar o aplicativo, viu uma mensagem dizendo que sua senha estava incorreta. Ela fez o procedimento de troca de senha. No entanto, aparecia a seguinte mensagem "Algo deu errado! Nós já estamos resolvendo isso". Cilene diz que tentou a troca de senha mais de 20 vezes.

O atendimento telefônico também não resolveu a situação. Cilene diz que tentou ligar na central de atendimento diversas vezes, mas que foi atendida apenas em duas delas. Os atendentes fizeram um protocolo de checagem do aplicativo, pediram para que ela apagasse o app do celular, reinstalasse, limpasse o cache do celular, mas nada disso funcionou.

Cilene afirma que nunca tinha passado por uma situação parecida. Para ela, é inadmissível não conseguir acessar sua conta da empresa e não ser amparada pelo banco — a conta é a única que ela usa para pagar alguns fornecedores e receber alguns valores de clientes. Ela afirma que não recebeu um prazo do banco de quando a situação será normalizada. Desde segunda, Cilene diz que está conciliando o dia entre compromissos do trabalho e ligações ao Inter para tentar resolver o problema.

A reportagem falou com Cilene às 18h30 de quarta e, por volta das 22h, ela conseguiu acessar o aplicativo. "Fiquei durante dias tentando [acessar] plataforma, [mandei] 30 emails. Não teve nenhuma explicação, não me retornaram como eles disseram, não sei se vai acontecer de novo, se isso acontecer de novo, eu falo com quem?", afirma Cilene.

Eu preciso pagar as pessoas, é uma conta de empresas. Tenho compromissos que não posso adiar. Me sinto meio no Plano Collor. É um confisco, não consigo acessar meu dinheiro.

Cilene Marcondes, consultora

Terça eu tinha R$ 15 mil para pagar mais impostos das notas que eu dei. O dinheiro que eu recebi, não tenho que. O [atraso do] imposto eu aviso o contador, mas me angustia as pessoas. É o trabalho delas. Me preocupa eu não poder cumprir com o compromisso com as pessoas sendo que eu sei que eu recebi.

Cilene Marcondes, consultora

Procurado pelo UOL, o banco Inter diz que detectou uma "instabilidade pontual" e que problema foi resolvido para os casos identificados.

O Inter informa que foi detectada uma instabilidade pontual no acesso de alguns clientes às suas contas. A correção já foi realizada e os acessos dos casos identificados foram restabelecidos. O cliente que precisar de orientação pode entrar em contato pelos canais de atendimento oficiais do Inter, nos telefones 3003-4070 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-940-0007 (demais regiões).

Banco Inter, em nota

Outros relatos

Há relatos no Reclame Aqui e nas redes sociais apontando para o mesmo problema de Cilene. No X (antigo Twitter), uma cliente escreveu ontem que está há três dias sem conseguir acesso a conta.

Banco Inter, o que houve com o app de vocês? 3 dias sem acessar nenhuma conta! PJ, PF etc -- Aline Souza (@alinecarsouza) October 18, 2023

No Reclame Aqui, um cliente diz que não consegue acesso a conta desde 7 de outubro. A reclamação é desta quarta-feira (18) de uma pessoa de João Pessoa (PB).

Não consigo acessar minha conta mesmo fazendo repetidas vezes os procedimentos de acesso. Já passei horas ao telefone com assistentes que não me dizem nada, não me dão prazos concretos. Estou cansada de ficar ao telefone suplicando ajuda e nada de acessar meu próprio dinheiro. Tenho um bebê muito pequeno e não tenho tempo de fazer e refazer milhares de vezes o mesmo procedimento que não dá em nada. O banco não dá a menor assistência e não resolve o problema. Um absurdo!.

Cliente escreveu no Reclame Aqui.

Outro relato publicado ontem fala sobre o mesmo problema. "Faz dias que tento entrar na conta e não dá certo, manda redefinir a senha e mesmo assim não dá certo nunca e tenho dinheiro que preciso lá, faço tudo e depois volta pro começo", escreve o cliente, que é de Arapiraca (AL).

O que clientes devem fazer

Banco deveria fornecer uma solução alternativa aos clientes. Kristian Rodrigo Pscheidt, sócio do escritório MV Costa Advogados, afirma que os bancos são obrigados a oferecer uma maneira alternativa de o cliente realizar a operação que precisa quando o sistema estiver com algum problema. Se nada for solucionado, o cliente deve buscar Procons, órgãos de defesa do consumidor e fazer uma reclamação junto ao Banco Central. Casos mais graves podem ser levados à Justiça.

Tentar entrar em contato com o banco é o primeiro passo. Lucas Sampaio, advogado do escritório Abe Advogados, afirma que cliente deve fazer provas que mostrem que o aplicativo não está funcionando. Ele diz que vale filmar, com outro celular, a tentativa de acesso, mostrando a data de forma precisa, tirar prints da tela que traz o problema para conseguir comprovar a situação.